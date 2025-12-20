<p>\u015awi\u0119ta w domu Viki Gabor dalekie s\u0105 od sztywnego schematu. Zamiast karpia piosenkarka je... kurczaka. Przy stole jest du\u017co \u015bmiechu i \u015bpiewu, a zamiast tradycyjnego rozdawania prezent\u00f3w \u2013 emocjonuj\u0105ce losowanie. M\u0142oda gwiazda zdradza, jak wygl\u0105daj\u0105 romskie tradycje bo\u017conarodzeniowe w jej rodzinie, co naprawd\u0119 trafia na wigilijny st\u00f3\u0142 i dlaczego \u015bwi\u0119ta ko\u0144cz\u0105 si\u0119 dla niej\u2026 intensywnymi przygotowaniami do Sylwestra z Dw\u00f3jk\u0105 pod Spodkiem w Katowicach.<\/p>