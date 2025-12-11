<p>Stara pralka nie powinna trafia\u0107 do altanki \u015bmieciowej \u2013 to niezgodne z prawem. Nale\u017cy j\u0105 przekaza\u0107 do elektro\u015bmieci, np. w sklepie, by dzi\u0119ki recyklingowi maksymalnie j\u0105 wykorzysta\u0107. Obecnie w Polsce utylizuje si\u0119 95 proc. tego, co znajduje si\u0119 w zu\u017cytych urz\u0105dzeniach. Odzyskuje si\u0119 dzi\u0119ki temu cenne surowce \u2013 aluminium czy inne metale oraz plastik i tworzywa sztuczne. Mniejsze elektro\u015bmieci mo\u017cna oddawa\u0107 w PSZOK-ach albo wrzuca\u0107 do specjalnych pojemnik\u00f3w oznaczonych zielon\u0105 strza\u0142k\u0105, ustawionych np. w pobli\u017cu przystank\u00f3w.<\/p>