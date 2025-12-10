\u015awi\u0119ta u Bodziannych to po\u0142\u0105czenie domowych obowi\u0105zk\u00f3w, rodzinnych tradycji i pracy w gospodarstwie, kt\u00f3rej \u2013 nawet w grudniu \u2013 nie brakuje. Marta i Pawe\u0142, znani z 7. edycji programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d, dzi\u015b wychowuj\u0105 troje dzieci: Adasia, Gracj\u0119 i Stefani\u0119. Arkadiusz Skarbowski odwiedzi\u0142 ich w momencie intensywnych przygotowa\u0144 do Bo\u017cego Narodzenia \u2013 w kuchni powstawa\u0142y \u015bwi\u0105teczne ciasteczka, do salonu trafi\u0142a wylicytowana choinka, a na podw\u00f3rzu na karmienie czeka\u0142 ukochany cielaczek rodziny, Bambik.