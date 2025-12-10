Wigilijny barszcz rzadko stoi samotnie. Obok niego w wielu domach pojawiaj\u0105 si\u0119 paszteciki \u2013 z\u0142ociste, pachn\u0105ce kapust\u0105 i grzybami, cz\u0119sto robione wed\u0142ug rodzinnych receptur. W studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d go\u015bci\u0142y Joanna Grabowska i Paulina Lasota, \u017ceby opowiedzie\u0107, sk\u0105d wzi\u0119\u0142a si\u0119 ta tradycja, czym r\u00f3\u017cni si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od regionu i dlaczego paszteciki coraz cz\u0119\u015bciej wygrywaj\u0105 z czasoch\u0142onnymi uszkami.