O\u015bmioletni ch\u0142opiec by\u0142 sam w domu z rann\u0105 mam\u0105. Kobieta straci\u0142a przytomno\u015b\u0107 i uderzy\u0142a si\u0119 w g\u0142ow\u0119, ale jej syn wiedzia\u0142, jak dzia\u0142a\u0107, i w por\u0119 zareagowa\u0142. W studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d pojawi\u0142 si\u0119 Marcel Nawrocki wraz z mam\u0105 Lucyn\u0105 oraz funkcjonariuszami policji. Ca\u0142a Polska us\u0142ysza\u0142a o historii ch\u0142opca , a teraz jej bohater wraz z mam\u0105 postanowili sami opowiedzie\u0107 o tamtym zdarzeniu.