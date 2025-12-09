<p>Jak co roku Instytut Ksi\u0105\u017cki organizuje akcj\u0119 \u201eMa\u0142a ksi\u0105\u017cka, wielki cz\u0142owiek\u201d, kt\u00f3rej ambasadork\u0105 jest Anna Dereszowska. Trzy specjalnie przygotowane ksi\u0105\u017cki trafiaj\u0105 do bibliotek, szpitali pediatrycznych oraz szk\u00f3\u0142 podstawowych w ca\u0142ej Polsce. Celem projektu jest zach\u0119cenie rodzic\u00f3w, by po\u015bwi\u0119cali cho\u0107 10 minut dziennie na czytanie swoim dzieciom. Jak podkre\u015bla dyrektor Instytutu Ksi\u0105\u017cki, Grzegorz Jankowicz, wsp\u00f3lne czytanie nie tylko wspiera rozw\u00f3j najm\u0142odszych na wielu poziomach, lecz tak\u017ce wzmacnia wi\u0119\u017a z doros\u0142ym i buduje poczucie bezpiecze\u0144stwa.<\/p>