Wiele os\u00f3b kojarzy piecze\u0144 rzymsk\u0105 ze sto\u0142\u00f3wk\u0105, ale Kuba Steuermark postanowi\u0142 odczarowa\u0107 t\u0119 potraw\u0119 wraz z Mart\u0105 Chodorowsk\u0105, aktork\u0105 znan\u0105 z serialu \u201eRanczo\u201d. Z powodu tego typu stereotyp\u00f3w gwiazda omija\u0142a to danie, jednak kucharz chcia\u0142 jej udowodni\u0107, \u017ce jest ono pyszne i bardzo proste w przygotowaniu. Po\u0142\u0105czenie mi\u0119sa z aromatycznymi przyprawami i jajkiem mo\u017ce zach\u0119ci\u0107 dot\u0105d nieprzekonanych do si\u0119gni\u0119cia po ten przepis.