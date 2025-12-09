Kojarzony jest z produkcjami rozgrywaj\u0105cymi si\u0119 w g\u00f3rskich krajobrazach. Teraz do tych klimat\u00f3w powr\u00f3ci\u0142 w nowym filmie. Twierdzi, \u017ce to pierwszy tak epicki projekt, w kt\u00f3rym mia\u0142 okazj\u0119 bra\u0107 udzia\u0142. W studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d pojawi\u0142 si\u0119 Leszek Lichota, aby opowiedzie\u0107 o filmie \u201eDziki\u201d Macieja Kawulskiego, kt\u00f3ry wkr\u00f3tce trafi na ekrany polskich kin. Aktor postanowi\u0142 tak\u017ce skomentowa\u0107 ostatnie doniesienia medi\u00f3w na temat swojego \u017cycia prywatnego.