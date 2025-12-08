<p>Za nami fina\u0142 12. edycji show \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d. Trzech uczestnik\u00f3w znalaz\u0142o wybranki dzi\u0119ki kolejnej cz\u0119\u015bci popularnej serii Telewizji Polskiej. Mateusz, Arkadiusz i Gabriel buduj\u0105 teraz wsp\u00f3ln\u0105 przysz\u0142o\u015b\u0107 z nowymi partnerkami. Ostatni z tej tr\u00f3jki pojawi\u0142 si\u0119 w studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d, aby opowiedzie\u0107, jak narodzi\u0142o si\u0119 uczucie mi\u0119dzy nim a Weronik\u0105. Na kanapie obok niego zasiad\u0142 tak\u017ce Krzysztof, kt\u00f3ry nie znalaz\u0142 mi\u0142o\u015bci w programie, ale pozna\u0142 kogo\u015b poza nim.<\/p>