<p>Katowice i ca\u0142a G\u00f3rno\u015bl\u0105sko-Zag\u0142\u0119biowska Metropolia przechodz\u0105 widoczn\u0105 metamorfoz\u0119. Piotr Kupicha, wokalista zespo\u0142u Feel, podkre\u015bla, \u017ce \u015al\u0105sk staje si\u0119 dzi\u015b jednym z najlepszych miejsc do \u017cycia, g\u0142\u00f3wnie dzi\u0119ki wyj\u0105tkowemu dost\u0119powi do kultury. Jak zaznacza wiceprezydent Katowic, Maciej Stachura, katowicka Strefa Kultury przez ca\u0142y rok przyci\u0105ga go\u015bci z ca\u0142ej Polski i z zagranicy. Nic wi\u0119c dziwnego, \u017ce w sylwestrow\u0105 noc to w\u0142a\u015bnie pod Spodkiem spotkaj\u0105 si\u0119 tysi\u0105ce os\u00f3b, by wsp\u00f3lnie \u015bwi\u0119towa\u0107.<\/p><p><\/p>