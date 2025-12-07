<p>W niedziel\u0119, 7 grudnia w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d bracia Golec pojawili si\u0119 razem z \u017conami, by opowiedzie\u0107 o podr\u00f3\u017cach, kt\u00f3re sta\u0142y si\u0119 dla nich wyj\u0105tkowym sposobem \u015bwi\u0119towania wa\u017cnych moment\u00f3w. Jedna z par spe\u0142ni\u0142a marzenie odk\u0142adane przez \u0107wier\u0107 wieku, druga postawi\u0142a na egzotyczny kierunek jako form\u0119 jubileuszowego wyjazdu. W studiu pad\u0142y tak\u017ce zaproszenia na \u015bwi\u0105teczne projekty telewizyjne i koncertowe.<\/p>