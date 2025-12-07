Szukasz pomys\u0142u na szybki, a jednocze\u015bnie syc\u0105cy obiad prosto z piekarnika, kt\u00f3ry zasmakuje ca\u0142ej rodzinie? W kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d bracia Budnik przygotowali zapiekank\u0119 ziemniaczan\u0105 z kie\u0142bask\u0105 i aromatycznym sosem \u201eszwajcarskim\u201d. To po\u0142\u0105czenie prostych sk\u0142adnik\u00f3w z wyrazistym, kremowym wyko\u0144czeniem. Zarumienione ziemniaki, soczysta kie\u0142baska i warstwa roztopionego sera tworz\u0105 apetyczn\u0105 ca\u0142o\u015b\u0107, obok kt\u00f3rej trudno przej\u015b\u0107 oboj\u0119tnie. Sprawdzi si\u0119 zar\u00f3wno jako codzienny obiad, jak i bardziej tre\u015bciwa propozycja na wiecz\u00f3r.