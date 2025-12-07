Pozna\u0144 na cztery dni zamieni\u0142 si\u0119 w \u015bwiatow\u0105 stolic\u0119 je\u017adziectwa. Odbywaj\u0105ca si\u0119 tam po raz pi\u0119tnasty Cavaliada Tour przyci\u0105ga t\u0142umy pasjonat\u00f3w koni, a atmosfera wydarzenia \u0142\u0105czy sportowe emocje, elegancj\u0119 i prawdziw\u0105 mi\u0142o\u015b\u0107 do tych niezwyk\u0142ych zwierz\u0105t. O kulisach zawod\u00f3w, codziennych wyzwaniach m\u0142odych je\u017ad\u017ac\u00f3w i magii, kt\u00f3ra dzieje si\u0119 na parkurze, opowiada m.in. mistrzyni Polski junior\u00f3w w skokach przez przeszkody, Nell S\u00f3wka.