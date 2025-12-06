Szukasz pomys\u0142u na s\u0142odko\u015bci, kt\u00f3re zachwyc\u0105 dzieci i doros\u0142ych? W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d Adriana Marczewska razem z Laur\u0105 i Wiktori\u0105 przygotowa\u0142a czekoladowe babeczki-renifery z kremem mascarpone. To propozycja, kt\u00f3ra \u0142\u0105czy intensywny smak kakao z lekk\u0105, aksamitn\u0105 nut\u0105 kremu. Do tego prosta dekoracja i efekt \u201ewow\u201d gotowy w kilka chwil. Idealny deser na \u015bwi\u0105teczny st\u00f3\u0142 i rodzinne spotkania.