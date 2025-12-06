Chrupi\u0105ce z zewn\u0105trz, mi\u0119kkie w \u015brodku i pe\u0142ne \u015bwi\u0105tecznych aromat\u00f3w \u2013 takie bezy pojawi\u0142y si\u0119 w kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d. Adriana Marczewska przygotowa\u0142a je w wersji z waniliowym kremem, \u017curawin\u0105 i pomara\u0144cz\u0105. To deser, kt\u00f3ry przyci\u0105ga wzrok, zachwyca kontrastem smak\u00f3w i doskonale wpisuje si\u0119 w zimowe, \u015bwi\u0105teczne klimaty. S\u0142odko\u015b\u0107 bezy prze\u0142amana kwaskow\u0105 \u017curawin\u0105 i cytrusow\u0105 nut\u0105 tworzy wyj\u0105tkowe po\u0142\u0105czenie. To propozycja efektowna, a jednocze\u015bnie prosta do zrobienia w domu.