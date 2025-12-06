Nazwisko mo\u017ce otwiera\u0107 drzwi, ale potrafi te\u017c stawia\u0107 wysokie wymagania. Marianna Stuhr i Karolina Wajda w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d opowiedzia\u0142y o dorastaniu w artystycznych domach, relacjach z rodzicami i budowaniu w\u0142asnej to\u017csamo\u015bci. Cho\u0107 ka\u017cda z nich wychowa\u0142a si\u0119 w \u015bwiecie sztuki i filmu, ich zawodowe drogi potoczy\u0142y si\u0119 zupe\u0142nie inaczej. W szczerej rozmowie nie zabrak\u0142o temat\u00f3w presji, oczekiwa\u0144 i potrzeby niezale\u017cno\u015bci. To opowie\u015b\u0107 o wyborach, kt\u00f3re nie zawsze s\u0105 najprostsze.