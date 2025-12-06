To mia\u0142a by\u0107 ceremonia w Bangkoku, ale plany potoczy\u0142y si\u0119 inaczej. Klaudia i Patryk Jakubiakowie postawili na r\u00f3wnie niecodzienn\u0105, cho\u0107 zupe\u0142nie inn\u0105 sceneri\u0119 \u2013 sal\u0119 kinow\u0105. \u015alub cywilny odby\u0142 si\u0119 w kinie studyjnym, a ca\u0142o\u015b\u0107 przypomina\u0142a kadr z komedii romantycznej. O kulisach tej wyj\u0105tkowej ceremonii oraz o rosn\u0105cej popularno\u015bci \u015blub\u00f3w w nietypowych miejscach opowiada\u0142a w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d Kamila Brzozowska, organizatorka \u015blub\u00f3w i przyj\u0119\u0107.