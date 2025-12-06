\u015awi\u0105teczne piosenki wracaj\u0105 co roku, budz\u0105c wspomnienia i emocje niezale\u017cnie od pokolenia. W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d Filip Lato, Ewa Novel oraz bracia Szczepanik z zespo\u0142u Pectus rozmawiali o najwi\u0119kszych zimowych przebojach i tych, kt\u00f3re ich zdaniem najmocniej wpisa\u0142y si\u0119 w bo\u017conarodzeniowy klimat. Szczeg\u00f3lne miejsce zaj\u0119\u0142o \u201eLast Christmas\u201d zespo\u0142u Wham!, kt\u00f3re obchodzi 41-lecie od premiery. Ca\u0142o\u015b\u0107 zwie\u0144czy\u0142a muzyczna niespodzianka na \u017cywo.