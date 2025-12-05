<p>Coraz wi\u0119cej Polak\u00f3w wie jak prawid\u0142owo pozby\u0107 si\u0119 elektro\u015bmieci. A co si\u0119 z nimi dzieje dalej? Kiedy np. stara lod\u00f3wka trafi do recyklingu, odzyskuje si\u0119 z niej cenne surowce, m.in. mied\u017a i aluminium. Du\u017ce elektro\u015bmieci mo\u017cna oddawa\u0107 w sklepie, kiedy kupujemy nowy sprz\u0119t AGD. Mniejsze przyjmuj\u0105 PSZOK-i (Punkty Selektywnej Zbi\u00f3rki Odpad\u00f3w Komunalnych), odpowiednie pojemniki ustawiane s\u0105 tak\u017ce na ulicach i przystankach komunikacji miejskiej.<\/p>