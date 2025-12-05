Podw\u00f3jnie czekoladowe ciasto, kt\u00f3re zachwyca smakiem, a jednocze\u015bnie zaskakuje lekko\u015bci\u0105? W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d Adriana Marczewska wraz z Dominik\u0105 Tajner przygotowa\u0142y wypiek na bazie batat\u00f3w, kakao i gorzkiej czekolady. Wizualnie przypomina klasyczne brownie, zachwyca intensywnym smakiem i pokazuje zupe\u0142nie nowe oblicze s\u0142odko\u015bci. To propozycja na \u015bwi\u0105teczny st\u00f3\u0142 dla os\u00f3b, kt\u00f3re chc\u0105 delektowa\u0107 si\u0119 deserem bez wyrzut\u00f3w sumienia i bez obaw si\u0119gn\u0105\u0107 po dok\u0142adk\u0119.