Takiej jarzynowej wielu jeszcze nie jad\u0142o. W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d klasyczny \u015bwi\u0105teczny hit przeszed\u0142 prawdziw\u0105 metamorfoz\u0119 \u2013 bez majonezu, za to z lekkim sosem jogurtowym i pieczonymi warzywami. Adriana Marczewska i Dominika Tajner pokaza\u0142y, \u017ce dobrze znane smaki mog\u0105 zaskakiwa\u0107 w wersji fit. Mniej kalorii, wi\u0119cej koloru i aromatu, a przy tym wci\u0105\u017c znajoma, \u015bwi\u0105teczna baza. To sa\u0142atka, po kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna si\u0119gn\u0105\u0107 bez wyrzut\u00f3w sumienia.