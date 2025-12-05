W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d pojawi\u0142 si\u0119 Rafa\u0142 Kalisz \u2013 tw\u00f3rca internetowy, kt\u00f3ry m\u00f3wi wprost, \u017ce zakola to nie pow\u00f3d do wstydu, ale element wygl\u0105du, z kt\u00f3rym mo\u017cna \u017cy\u0107 normalnie, a nawet\u2026 z dum\u0105. Jego seria \u201eziomale z zakolami\u201d ma ju\u017c dziesi\u0105tki odcink\u00f3w, a pod filmami codziennie zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 ch\u0142opcy i m\u0142odzi m\u0119\u017cczy\u017ani, kt\u00f3rzy prosz\u0105 o wsparcie.