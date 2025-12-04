<p>W kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d zapachnia\u0142o klasyk\u0105 w najlepszym wydaniu. \u0141ukasz Konik przygotowa\u0142 prost\u0105, domow\u0105 zapiekank\u0119 ziemniaczan\u0105 z kie\u0142bas\u0105 \u2013 danie, kt\u00f3re \u015bwietnie sprawdzi si\u0119 na rodzinny obiad lub kolacj\u0119. Sekret smaku tkwi w jako\u015bci sk\u0142adnik\u00f3w: mi\u0119so z certyfikatem QAFP, \u015bwie\u017co mielony pieprz oraz masa jajeczno-\u015bmietanowa, kt\u00f3ra scala ca\u0142o\u015b\u0107 w idealnie kremow\u0105, rumian\u0105 zapiekank\u0119.<\/p>