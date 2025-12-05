<p>Stylistka fryzur Magda Rudnik w studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d przybli\u017cy\u0142a widzom temat grzywek, prezentuj\u0105c na modelkach trzy popularne ci\u0119cia: <em>soft straight fringe<\/em><span>, <\/span><em><span>side fringe<\/span><\/em><span> oraz <\/span><em><span>curtain bangs<\/span><\/em><span> \u2013 to ostatnie wykona\u0142a na \u017cywo na antenie. Ekspertka wyja\u015bni\u0142a r\u00f3wnie\u017c, jak dopasowa\u0107 ci\u0119cie do rys\u00f3w twarzy i jakie elementy u\u0142atwiaj\u0105 p\u00f3\u017aniejsz\u0105 stylizacj\u0119. Nawi\u0105za\u0142a r\u00f3wnie\u017c do Natalii Szroeder, kt\u00f3rej najnowsza metamorfoza sta\u0142a si\u0119 jednym z wiod\u0105cych trend\u00f3w sezonu.<\/span><\/p>