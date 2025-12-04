W kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d \u0141ukasz Konik zaprezentowa\u0142 prosty spos\u00f3b na schab, kt\u00f3ry po naci\u0119ciu i wype\u0142nieniu warzywami zmienia si\u0119 w eleganckie, efektowne danie. Ca\u0142o\u015b\u0107 owini\u0119ta cienkimi plastrami boczku nabiera rumianej sk\u00f3rki i charakterystycznego, w\u0119dzonego posmaku. To idealna propozycja na obiad, kt\u00f3ry wygl\u0105da jak z restauracji, a robi si\u0119 go zaledwie z kilku sk\u0142adnik\u00f3w. Sprawdzi si\u0119 zar\u00f3wno na co dzie\u0144, jak i podczas rodzinnych spotka\u0144.