W kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d \u0141ukasz Konik pokaza\u0142, jak z prostych sk\u0142adnik\u00f3w przygotowa\u0107 lekkie, aromatyczne danie z piekarnika. Delikatne mi\u0119so wype\u0142nia nadzienie z\u0142o\u017cone ze szpinaku, cebuli, czosnku i suszonych pomidor\u00f3w, kt\u00f3re dodaje mu wyrazisto\u015bci i koloru. Zrolowane porcje drobiu trafiaj\u0105 nast\u0119pnie na warstw\u0119 warzyw korzeniowych, dzi\u0119ki czemu podczas pieczenia pozostaj\u0105 soczyste i nabieraj\u0105 g\u0142\u0119bszego smaku. To propozycja na elegancki, a przy tym bardzo prosty w przygotowaniu obiad.