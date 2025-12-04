<p>W kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d zrobi\u0142o si\u0119 zielono i aromatycznie. Maja i Zuzia Jab\u0142o\u0144skie, bli\u017aniaczki znane z programu \u201eThe Voice of Poland\u201d zaproponowa\u0142y ekspresowy makaron bez glutenu, kt\u00f3ry idealnie sprawdzi si\u0119 na szybki obiad lub lekk\u0105 kolacj\u0119. Prosty sk\u0142ad, \u015bwie\u017ce warzywa i kremowy sos sprawiaj\u0105, \u017ce to danie mo\u017ce sta\u0107 si\u0119 hitem w ka\u017cdej kuchni \u2013 nie tylko dla os\u00f3b unikaj\u0105cych glutenu.<\/p>