W kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d Maja i Zuzia Jab\u0142o\u0144skie, znane widzom z 15. edycji \u201eThe Voice of Poland\u201d, przygotowa\u0142y burgery w wersji odpowiedniej dla os\u00f3b unikaj\u0105cych glutenu. Siostry \u017cyj\u0105 z celiaki\u0105, dlatego w ich przepisach pojawiaj\u0105 si\u0119 bezglutenowe bu\u0142ki i przyprawy, a samo danie opiera si\u0119 na prostych sk\u0142adnikach. Efektem s\u0105 soczyste burgery z roztopionym cheddarem, podane z klasycznymi dodatkami.