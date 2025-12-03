W kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d zrobi\u0142o si\u0119 wyj\u0105tkowo aromatycznie za spraw\u0105 Mai i Zuzi Jab\u0142o\u0144skich \u2013 bli\u017aniaczek znanych z 15. edycji programu \u201eThe Voice of Poland\u201d. Siostry od lat \u017cyj\u0105 z celiaki\u0105, dlatego pod okiem Kuby Steuenmarka przygotowa\u0142y cynamonki w wersji, po kt\u00f3r\u0105 mog\u0105 si\u0119gn\u0105\u0107 tak\u017ce osoby unikaj\u0105ce glutenu. To mi\u0119kki, pachn\u0105cy cynamonem wypiek, kt\u00f3ry bez trudu odtworzysz w domu.