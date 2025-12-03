M\u0142ode Polki coraz cz\u0119\u015bciej szukaj\u0105 odpowiedzi w Internecie zamiast um\u00f3wi\u0107 si\u0119 na wizyt\u0119 u ginekologa. Z raportu Kliniki.pl wynika, \u017ce co pi\u0105ta kobieta w wieku 18-29 lat nigdy nie by\u0142a w gabinecie, a ponad po\u0142owa nastolatek z pokolenia Z odczuwa wstyd i l\u0119k przed badaniem. Dorasta\u0142y w \u015bwiecie, w kt\u00f3rym wszystko \u2013 od e-recept po porady \u2013 dzieje si\u0119 w sieci, dlatego \u0142atwiej im wpisa\u0107 objawy w wyszukiwark\u0119 ni\u017c zadzwoni\u0107 do specjalisty.