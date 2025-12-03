Na Lubelszczy\u017anie dzia\u0142a wyj\u0105tkowy zesp\u00f3\u0142, kt\u00f3ry o ka\u017cdej porze dnia i nocy pomaga s\u0142u\u017cbom w najtrudniejszych akcjach. Poleskie Psy Ratownicze, kierowane przez Ew\u0119 Jab\u0142o\u0144sk\u0105, jako pierwsze w regionie uzyska\u0142y pa\u0144stwow\u0105 certyfikacj\u0119 K9 do dzia\u0142a\u0144 w terenie otwartym. Organizacja realizuje te\u017c projekty finansowane przez Narodowy Instytut Wolno\u015bci, kt\u00f3re wzmacniaj\u0105 lokalne wsp\u00f3lnoty i zwi\u0119kszaj\u0105 ich odporno\u015b\u0107 na kryzysy. Takie dzia\u0142ania realnie podnosz\u0105 bezpiecze\u0144stwo i jako\u015b\u0107 \u017cycia mieszka\u0144c\u00f3w.