Wiele os\u00f3b nie chce m\u00f3wi\u0107 o tych objawach. Wstydliwe dolegliwo\u015bci sprawiaj\u0105, \u017ce cz\u0119\u015b\u0107 chorych stara si\u0119 do nich nie przyznawa\u0107. Cho\u0107 coraz wi\u0119cej ludzi zdaje sobie spraw\u0119 z SIBO, ogromna grupa os\u00f3b jest jeszcze niezdiagnozowana. Do swoich niedomaga\u0144 otwarcie przyzna\u0142a si\u0119 dziennikarka Odeta Moro, kt\u00f3ra razem z dr n. biol. Patrycj\u0105 Szacht\u0105 przysz\u0142a do studia \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d, aby wyja\u015bni\u0107, czym jest SIBO.